Yazar Rasim Özdenören vefat etti

Türk edebiyatının Usta kalemlerinden biriydi Rasim Özdenören. 82 yaşındaydı önceki akşam kronik rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yaklaşık 1 ay önce de vücudundaki enfeksiyon nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu. Beklenmedik bir anda Özdenören yoğun bakıma kaldırıldı Kurban bayramında da korona yakalandığı ifade ediliyordu Bu nedenle de Koah hastalığının yüksekliği belirtildi ve hastanede tedavi altındaydı ilgili altındayken durumu ağırlaştı ve yoğun bakıma kaldırıldı ve maalesef Bugün de acı haberi geldi.

Ali Haydar Aksal: Şu anda çok duygusalım. Beni ustamdı. Kendisine düşünce anlamında çok şey belediğim ve sahiplendiğim bir büyüğüm. O kuşağın son ve en önemli isimlerinden biriydi.

Lütfen şu andaki duygusal halimi bağışlayın. Rasim Özdenören öykü dünyamızda özgün bir yere sahip. Diriliş'te Sezai Karakoç ile birlikte olduğu zamandan beri Öykü dünyasında metafizik boyutuyla oldukça önemli bir konumu vardı. Öykü de yeni bir akımın öncüsü oldu.

Ekrem Kızıltaş: Belki son 40-50 yılın hatta 60 yılın Türkiye'deki edebiyat açısından en önemli isimlerinden biriydi özellikle muhafazakar camia açısından. Tabi tüm Türk edebiyat dünyasın ortak değeri üzerinde ittifak edilen isimlerinden biriydi. Hakikatten her anlamda dolu dolu bir hayat yaşadı Rasim Abi. Cenabı hak inşallah Rasim Abiye rahmet eylesin.



Ali Haydar Aksal: Şu anda çok duygusalım. Beni ustamdı. Kendisine düşünce anlamında çok şey belediğim ve sahiplendiğim bir büyüğüm. O kuşağın son ve en önemli isimlerinden biriydi. Lütfen şu andaki duygusal halimi bağışlayın. Rasim Özdenören öykü dünyamızda özgün bir yere sahip. Diriliş'te Sezai Karakoç ile birlikte olduğu zamandan beri Öykü dünyasında metafizik boyutuyla oldukça önemli bir konumu vardı. Öykü de yeni bir akımın öncüsü oldu.

Turkuvaz Dergiler Direktörü Mustafa Akar: Hepimizin başı sağ olsun. Tabi son zamanlarda bizim için çok değerli isimleri kaybediyoruz. Hepimizin üzerinde büyük emeği olan isimlerden bir tanesiydi. Rasim Özdenören hem Türk öykücülüğünün yaşayan en büyük isimlerinden hem de Müslüman düşünce üzerine denemeler kitabının yazarıydı.

Hem kendi kuşağı içerisinde hem de sonraki nesilleri etkileyebilen önemli bir hikayeciydi. Edebiyatımızda bilinç akışı denilen tekniği en iyi uygulayan ve yazanlardan biriydi. Öte yandan çok önemli bir denemeciydi. Günlük gazete yazıları ve fikirleri itibarıyla kendi yaşıtları içerisinde en iddialı metinleri üreten isimdi.

Edebiyatçı yazar Ali Kahraman: Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin Rasim Özdenören'i 20'li yaşlarımda tanıdım. O yıllarda tabi arkadaşlarıyla beraber. Edebiyat dünyasının içerisinde Mavera dergisini çıkarıyorlardı. Onun içinde yer aldığı isimler vefat etmişti, sadece o kalmıştı geriye.

Hakikaten Türk edebiyatının içerisinde önemli işlevleri oldu. Öncesinde Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek vardı. Allah rahmet eylesin Bunlar bizim için büyük değerler. Bundan sonra daha iyi anlaşılacak. Eserleri bundan sonra daha da derinden okunacak.