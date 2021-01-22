22 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yavuz Bahadıroğlu'na veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

Yavuz Bahadıroğlu'na veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2021 15:29
Güncelleme:22.01.2021 15:37
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu için Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Yavuz Bahadıroğlu'nun kaleminde bir sapma olmadı. Kendisini Hakk'a uğurluyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan, Yazar Yavuz Bahadıroğlu için Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yavuz Bahadıroğlu'nun kaleminde bir sapma olmadı. Kendisini Hakk'a uğurluyoruz" dedi.

TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yavuz Bahadıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi.

ACI HABERİ OĞLU VERMİŞTİ
Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatını duyuran oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü." ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından Birinci'nin dostları ve sevenleri, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Birinci, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Başkan Erdoğan'dan usta kaleme son görev
Başkan Erdoğan'dan usta kaleme son görev
Sağlık Bakanlığı hazırladı: Su için 10 uyarı
Sağlık Bakanlığı hazırladı: Su için 10 uyarı
OECD İstanbul Merkezi açılıyor!
OECD İstanbul Merkezi açılıyor!
Bir gece ansızın gelebiliriz
"Bir gece ansızın gelebiliriz"
Reform paketinde neler olacak?
Reform paketinde neler olacak?
Erken seçim açıklaması
Erken seçim açıklaması
2. parti aşılar ne zaman gelecek?
2. parti aşılar ne zaman gelecek?
Restoran ve kafeler açılacak mı?
Restoran ve kafeler açılacak mı?
Başkan Erdoğan'dan aşı açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan aşı açıklaması!
İşte PAK Timi
İşte "PAK Timi"
Brüksel'de kritik görüşme!
Brüksel'de kritik görüşme!
Ankara'da DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltında
Ankara'da DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltında
Daha Fazla Video Göster