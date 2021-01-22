Yavuz Bahadıroğlu'na veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu için Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Yavuz Bahadıroğlu'nun kaleminde bir sapma olmadı. Kendisini Hakk'a uğurluyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan, Yazar Yavuz Bahadıroğlu için Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yavuz Bahadıroğlu'nun kaleminde bir sapma olmadı. Kendisini Hakk'a uğurluyoruz" dedi.

TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yavuz Bahadıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi.

ACI HABERİ OĞLU VERMİŞTİ

Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatını duyuran oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü." ifadelerini kullandı.



Paylaşımın ardından Birinci'nin dostları ve sevenleri, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Birinci, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.