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Yavaş, kendi mitingine şimdi de parayla adam taşıdı! Görüntüler ve konuşmalar telefon kamerasına yansıdı

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Giriş: 24.02.2024 20:14
Mansur Yavaş'ın taşımalı mitingleri tepki çekmeye devam ediyor. Bu sefer de ABB, mitinge katılım listesi oluşturdu, katılan vatandaşlara 150 tl verildi. Görüntüler vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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