25 Mayıs 2023, Perşembe
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Yaşlı kadının Başkan Erdoğan’ın sevgisi gündem oldu! Erdoğan yaşlı kadın ile mitingde buluştu
Ankara'nın Haymana ilçesi Kirazoğlu Köyü’nde yaşayan 90 yaşındaki bir kadının Başkan Erdoğan'a sevgisini gösteren görüntüler sosyal medyada gündem oldu. AK Parti seçim otobüsünde gördüğü Erdoğan'ın resmine dokunan yaşlı teyze, seçimleri kazanması için dua etti. Başkan Erdoğan o teyzeyle Ankara mitinginde buluştu.