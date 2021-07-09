Yaşadığı acıyı en derin ifadelerle anlattı! Evladı kaçırılan Diyarbakır annesinden yürek dağlayan sözler

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri konuk oldu. 17 yaşında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Ceylan Mutlu’nun annesi Türkan Mutlu’nun sözleri yaşanılan acıyı en derin tesiriyle yüreklerde hissettirdi. Türkan Mutlu’nun ‘’Evladına çok düşkün bir anne olarak söylüyorum, eğer benim Ceylan’ım bir askere bir polise silah uzatıyorsa, elleri felç olsun.’’ ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'daki HDP binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden olan Türkan Mutlu, A Haber'de açıklamalarda bulundu. Yaşadığı derin acıyı ifade eden Türkan Mutlu'nun sözleri yürekleri dağladı.

Türkan Mutlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Bizim için çok zor, çok acı çekiyorum. Evladımı istiyorum, evladımla kötü oluyorum. Bir de şöyle bir şey var; bizim toplum içinde eski yaşantımız bitti. Diyarbakır eyleminden sonra bizim hayatımız çok farklı ve zor oldu. İnşallah kazanacağım, inşallah Ceylanımı alacağım. Biz zaten Ceylan'dan sonra paramparça bir aile olduk. Artık Ceylanlar ölmesin, Mehmetler ölmesin, Mustafalar ölmesin.

''ASKERE, POLİSE SİLAH UZATIYORSA…''

Benim Ceylan'ımı 17 yaşındayken kaçırdılar, şu anda 24-25 yaşında. Evladına çok düşkün bir anne olarak söylüyorum, eğer benim Ceylan'ım bir askere bir polise silah uzatıyorsa, elleri felç olsun. Bir anne olarak bu laflar kolay değil, ben o kadar acı içindeyim. Artık bu ülkede hiçbir anne ağlamasın, bizim çocuklarımızı da versinler.