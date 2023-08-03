03 Ağustos 2023, Perşembe
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YAŞ kararları açıklandı! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak oldu | METİN GÜRAK KİMDİR?
Son dakika haberi… YAŞ kararları açıklandı. TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin GÜRAK, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU atanmışlardır. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.