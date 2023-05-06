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Yarısı Bizden’e rekor başvuru! Başvuru şartları neler, ödemeler nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 06.05.2023 10:36
Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak konutlarla ilgili "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular devam ediyor. Başvurular 31 Mayıs'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay anlattı.
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