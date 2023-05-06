Yarısı Bizden’e rekor başvuru! Başvuru şartları neler, ödemeler nasıl olacak?

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak konutlarla ilgili "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular devam ediyor. Başvurular 31 Mayıs'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay anlattı.

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