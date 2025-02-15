Yargıya müdahale! Postalcıların patronu TÜSİAD

Patronlar kulübü olarak bilinen ve kendilerini Türkiye’nin sahibi sanan TÜSİAD’ın skandalların bir yenisi daha eklendi. Demokrasiyi hedef alan milli iradeyi hiçe ve yargıyı tehdit eden TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras’a soruşturma açıldı. Sabah yazarı Mahmut Övür gelişmeleri değerlendirdi ve “Postacıların patronu TÜSİAD” diyerek tepki gösterdi.

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