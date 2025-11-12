12 Kasım 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Yarbay Gökhan Korkmaz şehit oldu! Korkmaz'ın şehadet haberi baba ocağına verildi
Azerbaycan’dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın acı haberi, İstanbul Büyükçekmece’deki ailesine ulaştı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, şehidin evinin önünden son durumu aktardı.