Yarbay Gökhan Korkmaz şehit oldu! Korkmaz’ın şehadet haberi baba ocağına verildi

Yarbay Gökhan Korkmaz şehit oldu! Korkmaz'ın şehadet haberi baba ocağına verildi

Giriş: 12.11.2025 11:19
Azerbaycan’dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın acı haberi, İstanbul Büyükçekmece’deki ailesine ulaştı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, şehidin evinin önünden son durumu aktardı.
