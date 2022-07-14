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Yangın Harekat Merkezi nasıl çalışıyor? Çalışmalar nasıl yürütülüyor?

A Haber
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Giriş: 14.07.2022 09:24
Dün Muğla Datça’da ve İzmir Çeşme’de çıkan yangınlara karşı ekiplerin karadan ve havadan mücadelesi kesintisiz sürüyor. Rüzgarın etkisiz olumsuz şekilde hissediliyor. A Haber Ankara’da bulunan Yangın Harekat Merkezi’ne gitti ve çalışmaları ekranlara taşıdı. Datça ve Çeşme yangını anlık izlenip gerekli müdahale yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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