Yangın Harekat Merkezi nasıl çalışıyor? Çalışmalar nasıl yürütülüyor?

Dün Muğla Datça’da ve İzmir Çeşme’de çıkan yangınlara karşı ekiplerin karadan ve havadan mücadelesi kesintisiz sürüyor. Rüzgarın etkisiz olumsuz şekilde hissediliyor. A Haber Ankara’da bulunan Yangın Harekat Merkezi’ne gitti ve çalışmaları ekranlara taşıdı. Datça ve Çeşme yangını anlık izlenip gerekli müdahale yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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