24 Ocak 2025, Cuma
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Yangın faciasında ihmaller ve sistemsel reformlar! Okan Müderrisoğlu yorumladı
Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 78 canımız gitti. Oteldeki ihmaller konuşulmaya devam ederken itfaiyenin olay yerine ulaşması da tartışılan konular arasında. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.