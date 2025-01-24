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Yangın faciasında ihmaller ve sistemsel reformlar! Okan Müderrisoğlu yorumladı

Yangın faciasında ihmaller ve sistemsel reformlar! Okan Müderrisoğlu yorumladı

Kübra Kılıç
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Giriş: 24.01.2025 11:20
Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 78 canımız gitti. Oteldeki ihmaller konuşulmaya devam ederken itfaiyenin olay yerine ulaşması da tartışılan konular arasında. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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Yangın faciasında ihmaller ve sistemsel reformlar! Okan Müderrisoğlu yorumladı
Yangın faciasında ihmaller ve sistemsel reformlar!
Yangın faciasında ihmaller ve sistemsel reformlar!
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