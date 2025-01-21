21 Ocak 2025, Salı
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Yangın denetimi konusunda Tanju Özcan'ın yalanı ifşa oldu
Bolu'da 76 kişinin canına mal olan yangın faciasının altından CHP ihmali çıktı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan alenen yalan söylüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangın ile ilgili denetlemenin itfaiyede olduğunu açıkça söyledi, itfaiye de Bolu Belediyesi’ne bağlı. Yangın denetimini itfaiye yapar. Mesele ruhsat değil yangın denetimi.