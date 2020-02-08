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08.02.2020
Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandı
Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme yaşandı. Belediyenin kasasını boşaltan Reşat Elgin Denizli’de gözaltına alındı. Elgin’in usulsüz olarak para gönderdiği müteahhit Bekir Bilgin tutuklandı.
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