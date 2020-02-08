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08.02.2020

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandı

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme yaşandı. Belediyenin kasasını boşaltan Reşat Elgin Denizli’de gözaltına alındı. Elgin’in usulsüz olarak para gönderdiği müteahhit Bekir Bilgin tutuklandı.

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