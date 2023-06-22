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Yağışlar barajlara can suyu oluyor! Çay Barajı’ndaki fazla su Eber Gölüne aktarıldı

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 11:01
Ege bölgesinin sayılı, Afyonkarahisar'ın da en büyük barajı olan Çay Barajı’nda doluluk yüzde 100'e ulaştı. Taşan sular ise kuruma tehlikesi altındaki Eber Gölü'ne aktarılıyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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