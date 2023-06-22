Yağışlar barajlara can suyu oluyor! Çay Barajı’ndaki fazla su Eber Gölüne aktarıldı

Ege bölgesinin sayılı, Afyonkarahisar'ın da en büyük barajı olan Çay Barajı’nda doluluk yüzde 100'e ulaştı. Taşan sular ise kuruma tehlikesi altındaki Eber Gölü'ne aktarılıyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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