Ahbap Derneği'ne yolsuzluk soruşturması: Haluk Levent'in üzerinden 4 telefon çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 24'e yükseldi. A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca'nın aktardığına göre, Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında dolandırıcılık, kara para aklama ve örgüt suçlamaları araştırılırken, ele geçirilen dijital materyaller ile Levent'in üzerinden çıkan 4 cep telefonu soruşturmanın kritik delilleri arasında yer alıyor.