Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi Meclis'te! 15-18 yaş arasına müebbet hapis verilebilecek

AK Parti'nin suça sürüklenen çocuklara yönelik hazırladığı kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre, 15-18 yaş grubunda kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarını işleyen çocuklar hakkında hâkimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek ve müebbet hapis cezası verilebilecek. Düzenleme ayrıca çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasının önlenmesi, infaz sisteminin yeniden düzenlenmesi ve ailelerin sorumluluğunun artırılmasını hedefliyor.