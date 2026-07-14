Ahbap üzerinden kurulan mekanizma! "Bir FETÖ projesi"

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen kara para aklama ve yolsuzluk soruşturması gündemdeki sıcaklığı korurken, Haluk Levent dahil 21 şüphelinin gözaltına alınmasıyla yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca toplanan deliller doğrultusunda çok sayıda suç unsurunun tespit edilmesiyle 6 Şubat depremlerinde toplanan bağış paralarının akıbeti ise bilinmezliğini koruyor. A Haber'de Türkiye'nin gündemine oturan Haluk Levent olayı masaya yatırılırken Siyasi Analist Savcı Sayan ve Gazeteci Gaffar Yakınca çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken Levent'in deprem sürecinde ünlü isimler ve CHP ile Kızılay'a itibar suikastı düzenlenerek algı operasyonu oluşturulduğuna dikkat çekti. Savcı Sayan, "Bunlar projenin ayakları, 15 Temmuz'un devamı. Hükümetin ayağına pranga takmak için Haluk Levent lazımdı. Bugün Türkiye'nin şahlanışını durdurmak için Özgür Özel lazım." dedi.