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Yağış barajları nasıl etkiledi? Yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum

A Haber
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Giriş: 07.09.2023 10:52
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış özellikle Başakşehir bölgesinde oldukça etkili oldu. Yağışlar sel ve su taşkınlarına sebep oldu. Yağış sonrası barajlardaki son durum da merak edilen konulardan birisi oldu. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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