Virüs akciğerde nasıl tutunuyor? Kalp ve damar cerrahı Prof.Dr. Ahmet Akgül anlattı

Kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Ahmet Akgül, koronavirüsle ilgili A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Akgül, virüsün dünyaya nasıl yayıldığını, virüsün yayılmaması için yapılması gerekenleri, virüsün akciğerde nasıl tutunduğu ve bıraktığı tesirleri derinlemesine anlattı.