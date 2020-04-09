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09.04.2020

Virüs akciğerde nasıl tutunuyor? Kalp ve damar cerrahı Prof.Dr. Ahmet Akgül anlattı

Kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Ahmet Akgül, koronavirüsle ilgili A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Akgül, virüsün dünyaya nasıl yayıldığını, virüsün yayılmaması için yapılması gerekenleri, virüsün akciğerde nasıl tutunduğu ve bıraktığı tesirleri derinlemesine anlattı.

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Virüs akciğerde nasıl tutunuyor? Kalp ve damar cerrahı Prof.Dr. Ahmet Akgül anlattı
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