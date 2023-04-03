Vekil listeleri kesinleşti mi? Son şekli Başkan Erdoğan verecek

Vekil listeleri için son hazırlıklar yapılıyor. AK Parti'de milletvekili listeleri kesinleşti mi? Üç dönem kuralı ne olacak? Bakanların illeri belli oldu mu? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN