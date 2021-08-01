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Vatandaştan CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e sert sözler: Ayıp değil mi başkanım!

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Giriş: 01.08.2021 08:06
Güncelleme:01.08.2021 08:07
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldığı ortaya çıktı. CHP’li Başkan Şükrü Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasından görüntüleyen vatandaş başkana tepki göstererek, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Nereden nere? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım! İşte ‘adalet’ diyorlar. Vay be!” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok noktasında peş peşe başlayan orman yangınları neticesinde 30 şehirde 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına alındı, 10 yangının ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1.080 arazöz, 55 iş makinası, 4.000'in üzerinde personel ile orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

EVİNİN ÖNÜNDEKİ DOZERLER VATANDAŞIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde dört gün önce dört farklı noktada başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları ise ekiplerce sürdürülüyor. Manavgatlı köy ahalisi yangınlara karşı zor anlar yaşarken, CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evinin önündeki dozerlerle evini korumaya aldırdığı ortaya çıktı.

Bir vatandaşın dikkatini çeken ve o anları görüntüleyen vatandaş "Ayıp değil mi başkanım!" diye seslendi. CHP'li Şükrü Sözen'in köylüler zor durumdayken, evini korumaya aldırması ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

CHP'Lİ BAŞKANA VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
CHP'li Şükrü Sözen'in evinin önündeki dozerlerin görüntüsünü cep telefonu kamerasından çeken vatandaş Sözen'e tepki göstererek, "Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Nereden nere? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım! İşte 'adalet' diyorlar. Vay be!" ifadelerini kullandı.

KÖYDEKİ EVLER YANARKEN KENDİ VİLLALARINI DÜŞÜNÜYOR!
Olayla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan bir görgü tanığı, "Manavgat'ta yangın 3 gündür devam ediyor. Bu esnada da belediye başkanının ağlarken fotoğrafları yayınlandı. Belediye başkanı ve ailesinin Sözen Park isminde villaları var. Bu Sözen Park Konutları kendi ailesine ait. Akrabalarının villaları var. Manavgat'ta itfaiyeler ve arazözler çoğu yere ulaşamıyor. Çünkü dağlık bölge. Arazöz yetişemediği için insanlar feryat ediyor. İş makineleri de önden çalışma yapıyor. Mesela yanan yerleri açıyorlar, arazöz ve itfaiyeler girsin diye. Burada da halk 'İş makinesi nerede?' diye feryat ediyor. Bunlar feryat ederken belediyenin iş makineleri de bu villanın etrafındaki kuru otları ve çalılıkları temizliyor. Yangın oraya ulaşmasın diye. İşin manidar tarafı da şu; yangın dağ bölgesinde ve şiddetli poyraz var, bu villaların olduğu yer biraz ağaçlık bir bölge. Poyrazdan dolayı yangın merkeze dönerse; bizim evlerimiz yanmasın diye (dağ bölgesindeki köyler komple yanarken) bu iş makineleri de onların etrafını temizliyor." ifadelerini kullandı.

"YANGIN SIRASINDA KURUMUŞ OTLARI TEMİZLEMEYE GELİYORLAR"
Başka bir görgü tanığı ise, "Çarşamba günü Manavgat'ta orman yangını başladı. Manavgat'ın batı tarafı yoğun bir şekilde bu yangından etkilendi. Perşembe günü ise ilçenin doğu tarafında yangınlar çıktı ve hakikaten çok korkunçtu. Biz de yangın bölgesine gittik. Bir tane dozer, bir tane greyder ve bir tane de kepçe belediye başkanının Sözen Park isminde villaları var. Villaların yan tarafında kurumuş otlar var. Bu dozerler yangın sırasında burayı temizlemeye geliyorlar." dedi.

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