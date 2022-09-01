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Vatandaşla CHP'li vekiller arasında tartışma: Erdoğan'ın tırnağı olamazsın sen

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Giriş: 01.09.2022 23:52
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sivas'a giden CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş ile tartışma yaşadı. Vatandaşın CHP'li vekile "Atatürk'ün partisini ne hale getirdiniz? Ülkeyi ayrıştırmayın" tepkisine CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Kim ayrıştırıyor bu milleti şu an? Tayyip'ten başka ayrıştıran var mı?" diyerek yanıt verdi. CHP'li vekilin bu sözlerine vatandaş, "Tayyip'in tırnağı olamazsın, onu bırak sen, kendine gel. Demirtaş'ı burada CHP otobüsünün üzerinde konuşturdunuz. Madımak'ı yakanlarla kol kola geziyorsunuz" cevabı verince tansiyon yükseldi.
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