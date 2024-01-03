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Vatanda uğruna can veren kahramanlar! Yeni parola: Ara-bul-yok et

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 13:19
Güncelleme:03.01.2024 13:21
Acı bir tecrübesi vardı Türkiye'nin teröre karşı. Çok can yanmış, çok ocaklar sönmüştü. Anaların ağlamaması, çocukların yetim ve öksüz kalmaması, sevenin sevdiğinin ardından hasretlik çekmemesi için yeni bir yol, yeni bir plan lazımdı. Eskinin üzerine sünger çekildi bu yüzden. Master plana geçildi terörle mücadelede. Artık tek bir parola vardı kahramanlar için o da; Ara, bul ve yok etti. Kahramanlar için zaman mefhumu yok. Öyle ki "7 gün 24 saat" durmak nedir bilinmiyor. Zorlu iklim koşullarına rağmen ardı arkası kesilmiyor operasyonların her taşın altına bakılıyor, inlerine giriliyor teröristlerin. Hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen operasyonlarla etkisiz hale getirildi binlerce terörist getirilmeye de devam ediyor. Amansız mücadelenin neferleri, terörün belini kırmak için anadan, babadan, yardan, evlattan vazgeçip vatan uğruna siper ediyor gövdesini. Vatanına düşkündür, toprağına meftundur, milletine sevdalıdır Mehmetçik. Şehadete işte bu yüzden koşar korkusuzca. İşte kahramanların hikayesi…
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