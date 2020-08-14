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Van'da PKK'ya darbe! Gri listedeki "Destan" kod adlı Belyan Bozyiğit öldürüldü

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Giriş: 14.08.2020 11:43
Güncelleme:14.08.2020 11:45
İçişleri Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'de yer alan 'Destan' kod adlı Belyan Bozyiğit olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "11 Ağustos'ta Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edildi" denildi.

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