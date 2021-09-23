Valilikler harekete geçti! Birçok şehirde misafirhaneler, kamplar öğrencilere açılıyor

Öğrencilerin barınma sorunuyla ilgili önemli bir gelişme var. Hem valilikler hem de AK Partili belediyeler öğrenciler için barınma yerleri açıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise "Bu konuyu provokatif bir şekilde eylem sebebi yaparak sokağa dökülmek, bazı işgüzar muhalefetin işi olsa gerek. Biz iş yapma, insanlara yardımcı olma tarafındayız, öğrencilerimizin problemlerini giderebilme tarafındayız. O yüzden de AK Partili belediyeler olarak seferberlik ilan ettik" diye konuştu. Bu arada İçişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama var. Twitter hesabından "Yine bir yalanlar dizisi... Yine provokasyon..." diyen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "İstanbul’da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN