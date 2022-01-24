Vali duyurdu: İstanbul'da mesai değişti! Hava ulaşımına kar engeli

İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren ilk olarak şehrin kuzey ve yüksek kısımlarında etkisini gösteren kar, sabah saatlerine doğru tüm bölgelerde etkili oldu. İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle iniş ve kalkışlar saat 18.00'a kadar durduruldu. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde beklenen yoğun kar nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 15.30'da biteceğini duyurdu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.

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