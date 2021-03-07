Vaka sayıları nasıl önlenecek? Uzman isim yanıtladı: Yasaklarla değil de önlemlerle yol almamız gerekiyor

Son dakika haberi... Artan koronavirüs vaka sayıları endişelendirmeye devam ediyor. Peki bu durum nasıl önlenecek? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Özen, "Yasaklarla değil de önlemlerle yol almamız gerekiyor. Bizim çözümümüz her yeri kapatalım değil. Pandemiyle nasıl beraber yaşarız ona bakacağız." dedi.

Son dakika haberi... Artan koronavirüs vaka sayıları endişelendirmeye devam ediyor. Peki bu durum nasıl önlenecek? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamadan satır başları;

YASAKLARLA DEĞİL ÖNLEMLERLE

Pandemiler sırasında zaten vakalar zaman zaman artar ve zaman zaman düşer. Bu olağan bir seyir. Yasaklarla değil de önlemlerle yol almamız gerekiyor. Bizim çözümümüz her yeri kapatalım değil. Pandemiyle nasıl beraber yaşarız ona bakacağız.

Açık havada olmak ve mesafeyi korumak önemli.

Hastaneler dolunca ancak kapatma gibi ağır önlemleri düşünmeliyiz.

Yasaklarla artışı önleyememişiz bu çok önemli. O yüzden diyorum ki orta yolu izlememiz gerekiyor. Ne yaparsak yapalım vakalarda artış olacak düşüş olacak bu bir seyirdir. Orta yolu yaparsak en azından ekonomimiz batmaz ülkemizin ekonomisi devam eder, insanların psikolojisi hakikatten çok bozuldu. Bunlar da çok önemli.