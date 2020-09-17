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Vaka artışları sonrası kolonyaya talep arttı! Üretim yüzde 150 yükseldi

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Giriş: 17.09.2020 09:52
Güncelleme:17.09.2020 09:52
Vaka sayılarının tekrar artış göstermesiyle birlikte vatandaşın kolonyaya olan talebi yükseldi.  A Haber muhabiri Ogün Kurkan kolonya üretiminin yapıldığı bir fabrikaya giderek bilgiler aldı. İşletme müdürü Hüseyin Özerdem fabrikalarda üretimin yüzde 150 arttığını ifade ederken stokçulara karşı da uyarılarda bulunuldu. İşte tüm detaylar…
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