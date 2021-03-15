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Vaka artışı önlenemiyor! Koronavirüs büyükşehirlerde 3 katına çıktı

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Giriş: 15.03.2021 09:07
Güncelleme:15.03.2021 09:11
Koronavirüs günlük ve haftalık vaka tabloları ile risk haritasında beklenmedik sonuçlar görülmeye başlandı. Elde edilen son veriler yaklaşık 1 yıldır devam eden koronavirüsle mücadele sürecinde bambaşka bir tabloya geçildiği ve 1 yılın toplamını geride bırakacak bir hareketliliğin şu an mevcut olduğunu gözler önüne serdi.
O illerde koronavirüs şoku! 3 katına çıktı O İLLERDE KORONAVİRÜS ŞOKU! 3 KATINA ÇIKTI
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