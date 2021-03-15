Vaka artışı önlenemiyor! Koronavirüs büyükşehirlerde 3 katına çıktı

Koronavirüs günlük ve haftalık vaka tabloları ile risk haritasında beklenmedik sonuçlar görülmeye başlandı. Elde edilen son veriler yaklaşık 1 yıldır devam eden koronavirüsle mücadele sürecinde bambaşka bir tabloya geçildiği ve 1 yılın toplamını geride bırakacak bir hareketliliğin şu an mevcut olduğunu gözler önüne serdi.

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