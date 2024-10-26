Uzman isimler A Haber’de: İran İsrail saldırıları anlaşmalıdır

İsrail’in dün gece İran’a yönelik yapmış olduğu saldırıları A Haber’de değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret ve terör ve güvenlik uzmanı Ömer Faruk Koca saldırıların anlaşmalı olduğuna dikkat çektiler.

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