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Uzay görevinden dönen ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı Ankara'ya iniş yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 11:39
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı görevini başarıyla tamamlayarak Türkiye’ye döndü. Alper Gezeravcı’yı Ankara’da Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile heyet karşıladı. İşte o görüntüler…
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Alper Gezeravcı Ankara’ya iniş yaptı
Alper Gezeravcı Ankara'ya iniş yaptı
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