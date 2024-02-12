Uzay görevinden dönen ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı Ankara'ya iniş yaptı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı görevini başarıyla tamamlayarak Türkiye’ye döndü. Alper Gezeravcı’yı Ankara’da Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile heyet karşıladı. İşte o görüntüler…

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