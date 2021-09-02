Usta sanatçı Ferhan Şensoy’a son veda! Kızları gözyaşlarına boğuldu

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Şensoy'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Usta oyuncunun naaşı, düzenlenecek tören için Ses Tiyatrosu'na getirildi. Kızları Derya ve Ferhan Şensoy gözyaşlarına boğuldu. Derya Şensoy, babasına seslendi: "Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum." Sınırlı katılım ile tertip edilen törenin ardından, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Kabristanlığı'na defnedilecek.