16 Mayıs 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Ünlü bilim insanı dolandırıldı! 3 milyon lirasını kaptırdı | 3 gün boyunca psikolojik baskı kurdular
Ünlü bilim insanı dolandırıldı! 3 milyon lirasını kaptırdı | 3 gün boyunca psikolojik baskı kurdular

Ünlü bilim insanı dolandırıldı! 3 milyon lirasını kaptırdı | 3 gün boyunca psikolojik baskı kurdular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2025 22:07
Dolandırıcıların hedefinde bu kez Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından biri vardı. Birleşmiş Milletler’de de görev yapmış olan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ülker Meral Çulha, organize dolandırıcılık çetesinin son kurbanı oldu. “Adınız terör soruşturmasına karıştı” yalanıyla korkutulan 82 yaşındaki profesöre, paralarının devlet güvencesi altına alınması gerektiği söylendi. Psikolojik baskıya maruz kalan Çulha, tüm birikimlerini dolandırıcılara teslim etti. Peki, 82 yaşındaki bilim insanı dolandırıcılara ne kadar parasını kaptırdı? Detaylar az sonra ekranlarınızda…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ünlü bilim insanı dolandırıldı! 3 milyon lirasını kaptırdı | 3 gün boyunca psikolojik baskı kurdular
Ünlü bilim insanı dolandırıldı! 3 milyon lirasını kaptırdı
Ünlü bilim insanı dolandırıldı! 3 milyon lirasını kaptırdı
Rüzgarın hızı 80 KM’ye kadar çıkacak!
Rüzgarın hızı 80 KM'ye kadar çıkacak!
Sazlıdere TOKİ konutlarında su sorunu!
Sazlıdere TOKİ konutlarında su sorunu!
Özel’den terörsüz Türkiye mesajı: Terör bitsin isteriz!
Özel'den "terörsüz Türkiye" mesajı: Terör bitsin isteriz!
Bursa meclis toplantısında gerginlik!
Bursa meclis toplantısında gerginlik!
Bakırhan koruculardan özür diledi!
Bakırhan koruculardan özür diledi!
Üç yılın ardından barış için yeniden!
Üç yılın ardından barış için yeniden!
Erdoğan’a barışın anahtarı sizin elinizde
Erdoğan’a “barışın anahtarı sizin elinizde”
Tiran’da tarihi mesaj: Erdoğan’dan barış masasına çağrı
Tiran’da tarihi mesaj: Erdoğan’dan barış masasına çağrı
Başkan Erdoğan GENÇFEST’te konser keyfine ortak oldu
Başkan Erdoğan GENÇFEST’te konser keyfine ortak oldu
Türk dünyası stratejik araştırmalar kongresi!
Türk dünyası stratejik araştırmalar kongresi!
Trump körfez turunu noktaladı: Eve dönüyorum!
Trump körfez turunu noktaladı: Eve dönüyorum!
Daha Fazla Video Göster