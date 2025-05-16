Ünlü bilim insanı dolandırıldı! 3 milyon lirasını kaptırdı | 3 gün boyunca psikolojik baskı kurdular

Dolandırıcıların hedefinde bu kez Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından biri vardı. Birleşmiş Milletler’de de görev yapmış olan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ülker Meral Çulha, organize dolandırıcılık çetesinin son kurbanı oldu. “Adınız terör soruşturmasına karıştı” yalanıyla korkutulan 82 yaşındaki profesöre, paralarının devlet güvencesi altına alınması gerektiği söylendi. Psikolojik baskıya maruz kalan Çulha, tüm birikimlerini dolandırıcılara teslim etti. Peki, 82 yaşındaki bilim insanı dolandırıcılara ne kadar parasını kaptırdı? Detaylar az sonra ekranlarınızda…

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