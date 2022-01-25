Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım A Haber’de: Dün akşam balıkçıya gidilir mi ya?

İstanbul’daki kar yağışı sonrası AK Partili belediyeler vatandaşa hizmet için devreye girdi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım son durumla ilgili olarak A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Yıldırım konuşmasında CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek, ‘’İstanbul’un bu durumuna üzülüyorum, İBB Başkanı nerede?’’ dedi.