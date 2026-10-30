Polonya'da Batı güdümlü Başbakan ile milli çizgi arasında derin çatlak!

Polonya'da Batı güdümlü Başbakan Donald Tusk'ın, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin yurt dışı ziyaretini fırsat bilerek gece yarısı Anayasa Mahkemesi binasına polis operasyonu düzenletmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın görevden el çektirilmesi ve mahkemenin polis ablukasına alınması muhalefet cephesinde "darbe girişimi" olarak nitelendirilirken, Batı yanlısı Tusk'ın milli reflekslerle hareket eden cumhurbaşkanına karşı giriştiği bu hamle A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, krizin perde arkasındaki stratejik savaşı çarpıcı sözlerle deşifre etti.