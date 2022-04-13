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Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu | Ümitcan Uygun kaç yıl hapis cezası aldı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.04.2022 12:01
“Ümitcan Uygun, Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.”
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