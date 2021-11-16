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Ümit Özdağ'dan 10 Kasım'da vatandaşa saygı duruşu dayağı atan zorbaya ziyaret

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Giriş: 16.11.2021 01:41
Faşist söylemleriyle türlü skandallara imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ skandallarına bir yenisini ekledi. Özdağ, Kapalıçarşı'da Atatürk'ün vefatı nedeniyle yapılan saygı duruşunda yürümeye devam eden kişiyi döven esnafla buluştu. Özdağ, "O gün gelip kendisini ve Kapalıçarşı'yı tebrik edeceğimi söylemiştim. Şimdi yanındayım. Kardeşim seni tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.
Ümit Özdağ’dan 10 Kasım’da vatandaşa saygı duruşu dayağı atan zorbaya ziyaret
Ümit Özdağ'dan 10 Kasım'da vatandaşa saygı duruşu dayağı atan zorbaya ziyaret
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