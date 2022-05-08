08 Mayıs 2022, Pazar
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"Ümit Özdağ politikalarıyla kendine yeni bir alan yaratmaya çalışıyor"
Türkiye'de son günlerde mülteci karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür önemli açıklamalarda bulundu. Övür, Ümit Özdağ'ın kendisine yeni bir alan yaratmaya çalıştığını söylerken bu durumun hanesine artı yazmayacağını ifade etti. İşte detaylar...