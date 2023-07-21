21 Temmuz 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ümit Özdağ koalisyon masasının küçük ortaklarını Akşener'in videosu ile vurdu! Gizli protokolden İYİ Parti'nin haberi var mıydı?
Koalisyon masasında seçimlerde alınan ağır hezimetin sancıları hala devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ’ın “Kazansaydık üç bakanlık ve MİT’i alacaktık.” iddiasını dün katıldığı televizyon yayınında doğruladı. 7’linin diğer ortakları protokolün kendilerinden gizli bir şekilde yapıldığını savunarak Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken, Ümit Özdağ ise, Meral Akşener’in bir konuşmasını paylaşarak, "Zafer Partisi-CHP protokolunun içeriğinden haberdar değildik diyen İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin. " dedi. Videoda açıklamalarda bulunan Akşener’in tutumu, ‘Protokolden haberi var mıydı?’ sorusunu akılları getirdi. İşte detaylar…