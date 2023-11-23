23 Kasım 2023, Perşembe
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Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile imzalanan gizli protokol metnini paylaştı! İşte CHP'nin Zafer Partisi'ne vadettiği koltuklar...
28 Mayıs seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret ederken iki isim gizli bir protokol imzaladı. Seçimlerin kaybedilmesinin ardından iki isim bu protokolün aralarında özel olduğunu vurgularken Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığı koltuğunu kaybetmesi sonucu Ümit Özdağ bombayı patlattı. Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokol metninin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Protokole göre İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanlığı Zafer Partisi'ne verilecek ve ataması Ümit Özdağ tarafından yapılacaktı. İşte detaylar...