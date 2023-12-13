13 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ümit Dikbayır'dan CHP fondaşı Sözcü'de itiraf etti! "Adnan Beker gibi Erdoğan'a oy verenlerde var"

Ümit Dikbayır'dan CHP fondaşı Sözcü'de itiraf etti! "Adnan Beker gibi Erdoğan'a oy verenlerde var"

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2023 23:14
Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken İYİ Parti'de yaşanan kaos dinmek bilmiyor. İYİ Parti'de Akşener'e yakınlığıyla tanınan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır "Akşener'in banka hesapları incelensin" diyerek dilekçe verirken, taciz suçlamasıyla disipline sevk edildi. Daha önce istifa edeceği konuşulan Dikbayır "İstifa etmeyeceğim, rezil kepaze edeceğim" sözleriyle Akşener'e gözdağı vermişti. Yaşanan gelişmelerin ardından İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen Dikbayır, katıldığı canlı yayında Akşener ve İYİ Parti'yi bir kez daha topa tuttu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adnan Beker gibi Erdoğan’a oy verenlerde var
"Adnan Beker gibi Erdoğan'a oy verenlerde var"
İsrail soykırımından son perde!
İsrail soykırımından son perde!
Bakan Güler’den terörle mücadele mesajı
Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı
Bakan Güler’den terörle mücadele mesajı!
Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı!
Düne göre daha ciddi
"Düne göre daha ciddi"
İttifak pazarlığı itirafları! Sadece A Haber’de
İttifak pazarlığı itirafları! Sadece A Haber’de
Atina’da Türk-Yunan Medya ve Akademi Formu!
Atina’da Türk-Yunan Medya ve Akademi Formu!
CHP’den PKK’nın siyasi kolu DEM Parti’ye ziyaret!
CHP'den PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'ye ziyaret!
Gazze’de ateşkese 10 ülke hayır dedi
Gazze'de ateşkese 10 ülke "hayır" dedi
Sinema salonlarına biletsiz giriliyor!
Sinema salonlarına biletsiz giriliyor!
6 ay 6 bin kilometre şartı genişledi!
6 ay 6 bin kilometre şartı genişledi!
Dolandırıcılardan “Kart Aidatı” tuzağı!
Dolandırıcılardan “Kart Aidatı” tuzağı!
Daha Fazla Video Göster