30 Ağustos 2022, Salı
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Ulus'taki eski meclis binasına kortej yürüyüşü
Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100 yıl dönümü kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.