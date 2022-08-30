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Ulus'taki eski meclis binasına kortej yürüyüşü

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 16:17
Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100 yıl dönümü kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
Ulus’taki eski meclis binasına kortej yürüyüşü
Ulus'taki eski meclis binasına kortej yürüyüşü
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