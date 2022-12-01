Uluslararası Tütün Bağımlılığı kongresi! Tütüne talebin azalması için 6 temel önlem

Yeşilay tarafından çevrim içi ''Uluslararası Tütün Bağımlılığı Kongresi'' düzenlendi. Kongrede konuşan Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, tütün bağımlılığının en önemli halk sağlığı tehditlerinden biri olduğunu vurguladı. Albayrak, tütün üretimi nedeniyle her yıl 600 milyon ağacın kesildiğini de söyledi.

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