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Uluslararası kamuoyu PKK'nın katliamlarına neden sessiz?

A Haber
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Giriş: 22.02.2021 14:43
Güncelleme:22.02.2021 15:02
PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği sivil katliamlara karşı gerek sivil siyaset alanında faaliyet gösteren bazı aktörler gerekse de dünyada insan hakları ve özgürlükler adına faaliyet yürüten çevreler ve ülkeler takınılması gereken tavrı bir türlü ortaya koymuyorlar. Bugüne kadar 25 bin insanı katleden PKK'nın katliamlarını kınamıyorlar. Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mazhar Bağlı konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği sivil katliamlara karşı gerek sivil siyaset alanında faaliyet gösteren bazı aktörler gerekse de dünyada insan hakları ve özgürlükler adına faaliyet yürüten çevreler ve ülkeler takınılması gereken tavrı bir türlü ortaya koymuyorlar. Bugüne kadar 25 bin insanı katleden PKK'nın katliamlarını kınamıyorlar. Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mazhar Bağlı konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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