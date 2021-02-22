ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye "hava savunma" sevkiyatı! İşte Batı'nın iki yüzü
ABD'nin Suriye'deki PKK/PYD işgali altında bulunan bölgelere hava savunma sistemleri taşıdığı iddia edildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden alınan bilgilere göre Washington yönetimi Haseke'nin kuzeydoğusunda yeni bir üs inşa etmeye başladı. 50 TIR'lık hava savunma sisteminin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Batı ve bazı Avrupa ülkeleri terör örügüt PKK'yı beslemeye devam ediyor. Teslim olan teröristler ifadelerinde ülke ülke açıkladı. İşte o ülkelerin terörle mücadeledeki iki yüzlülüğü...
ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/PYD işgalindeki bölgelere hava savunma sistemi sevk ettiği iddia edildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden alınan bilgilere göre ABD Haseke'nin kuzeydoğusundaki Irak-Suriye-Türkiye üçgeninde yeni bir üs inşa etmeye başladı.
Yerel kaynaklar askeri malzeme yüklü 50 TIR'ın bölgeye giriş yaptığını bildirdi.
Orta irtifa'da etkili m-1097 Avenger tipi hava sistemleri taşıyan TIR'ların Irak'tan Suriye'ye sevk edildiği belirtildi.
Sistemlerin füze ve SİHA'lara karşı etkili olduğuna da dikkat çekildi.
Ayrıca yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre ABD yönetim Biden döneminde Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği alanlara 700 TIR'dan fazla askeri malzeme gönderdi.
Zırhlı araçlarla birlikte silah ve savunma sistemlerinin de terör örgütü PKK/YPG kontrolünde olan kamışlı bölgesine sevk edildiği aktarıldı.
BATI'NIN TERÖRLE MÜCADELEDEKİ İKİ YÜZLÜ TAVRI! İŞTE TESLİM OLAN TERÖRİSTLERİN İTİRAFLARI...
Terör örgütü PKK'yı besleyen bazı kılcal damarlar var, onlar Batı ve bazı Avrupa ülkelerinden başkaları değil. Bunu biz değil teslim olan teröristler anlatıyor. O teröristlerden biri ülke isimlerini de açıkladı. "ABD, Rusya, Fransa, Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerden destek görüyorduk" dedi. "Türkiye bombalamadan 30 dakika önce bize vurulacak yerlerin bilgisi geliyordu" ifadesini kullandı. İşte o ülkelerin terörle mücadeledeki iki yüzlülüğü....
"TÜRKİYE BOMBALAMADAN ÖNCE BİZE BİLGİ GELİYOR!"
"ABD, Rusya, Fransa, Arabistan ve Mısır gibi ülkelerden destek görüyorduk" dedi. "Türkiye bombalamadan 30 dakika önce bize vurulacak yerlerin bilgisi geliyordu" ifadesini kullandı.
Teslim olan PKK'lı teröristler Türkiye karşıtı ülkelerin terörle mücadeleyi sekteye uğratmak adına örgüte verdikleri desteği itiraf etti. İtirafçı PKK'lı örgütün Rusya ve Amerika ile istihbarat bağı olduğunu anlattı.
Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkmadığı için örgütle Rusya'nın arası biraz açıldığını belirten itirafçı, ABD askerlerinin terör örgütü mensuplarına eğitim verdiğini örgüte iş makinaları, kamyonetler ve zırhlı araçlar vererek lojistik destek sağladığını belirtti. Ayrıca Fransa'nın drone ve İHA gibi hava araçları ile havadan aldığı görüntü ve koordinatları örgüte aktardığını söyledi.
İtiraflar ve Batı'nın terör örgütüne desteği bununla da sınırlı değil. Örgütün elebaşlarından Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in 8 Amerikan askeri tarafından korunduğu, ayrıca "Sofi Nurettin" kod adlı Nurettin Halef Al Muhammed'inde ABD himayesinde olduğu belirtildi. Örgütün sözde üst yönetiminin bombalanma korkusuyla sık sık ABD'li askerlerle bir araya geldiği de itiraflar arasında.
Suudi Arabistan'ın teröristlere para yardımı yaptığını, Mısır'ın örgütle bağlantı içinde olduğunu anlatan PKK'lı ise bir dönem darbeci Hafter'in örgütten yardım istediğini belirtti. Söz konusu itiraflarlar birlikte, Batı'nın sözde terörle mücadele maskesi bir kez daha düşmüş, bölgede Türkiye'ye karşı sahnelenen oyun bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.