ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye "hava savunma" sevkiyatı! İşte Batı'nın iki yüzü

BATI'NIN TERÖRLE MÜCADELEDEKİ İKİ YÜZLÜ TAVRI! İŞTE TESLİM OLAN TERÖRİSTLERİN İTİRAFLARI...



Terör örgütü PKK'yı besleyen bazı kılcal damarlar var, onlar Batı ve bazı Avrupa ülkelerinden başkaları değil. Bunu biz değil teslim olan teröristler anlatıyor. O teröristlerden biri ülke isimlerini de açıkladı. "ABD, Rusya, Fransa, Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerden destek görüyorduk" dedi. "Türkiye bombalamadan 30 dakika önce bize vurulacak yerlerin bilgisi geliyordu" ifadesini kullandı. İşte o ülkelerin terörle mücadeledeki iki yüzlülüğü....