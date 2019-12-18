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18.12.2019
Uludağ'da kaybolan dağcılardan acı haber! Cansız bedenleri bulundu
Uludağ'a zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmalarının 17'nci gününde bir ceset bulundu. İlk cesedin üzerinde, kaybolan iki kişiden Efe Sarp'a ait kimlik çıktığı bildirildi. Bursa Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Uludağ'da Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci cesedin de bulunduğunu açıklandı.
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