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Uludağ'da 40 santimetre kar! Kayak merkezlerinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

A Haber
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Giriş: 30.01.2023 15:52
Kar turizmcileri sevindirdi. Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kayak merkezlerinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. A Haber muhabiri Yusuf Gül Uludağ'dan detayları aktardı.
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