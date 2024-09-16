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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan "kişisel bilgiler çalındı" iddiasına yalanlama

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 11:19
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kişisel verilerin çalındığı iddialarına ilişkin, "Buradan söylüyorum, geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış konuyu yıllar sonra gündeme getirip, güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir." ifadelerini kullandı.
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Kişisel bilgiler çalındı iddiasına yalanlama
"Kişisel bilgiler çalındı" iddiasına yalanlama
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