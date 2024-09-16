16 Eylül 2024, Pazartesi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan "kişisel bilgiler çalındı" iddiasına yalanlama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kişisel verilerin çalındığı iddialarına ilişkin, "Buradan söylüyorum, geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış konuyu yıllar sonra gündeme getirip, güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir." ifadelerini kullandı.