Ulaşıma kar engeli! Mahsur kalanlardan uyarı: Dışarı çıkmayın

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilirken bazı noktalarda ise ulaşımın aksamasına neden oldu. Kar yağışının en etkili olduğu noktalardan biri olan Erzincan'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı. Yolda kalan bir vatandaş A Haber mikrofonuna konuşarak dışarı çıkacaklara uyarı yaptı ve "Özellikle acemi olanlar, lütfen bu havada acil işiniz yoksa lütfen çıkmayın. Ben ilk defa bu memlekette böyle bir şey gördüm, hele de bu ayda." dedi.