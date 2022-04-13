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Ukrayna’da neler oluyor? Vatandaşlar dönüşe başladı mı?

A Haber
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Giriş: 13.04.2022 10:17
Güncelleme:13.04.2022 10:17
Ukrayna-Rusya savaşı 49'uncu gününde devam ediyor. Geçtiğimiz gün taraflardan çarpıcı açıklamalar geldi, Ukrayna Rusya'nın kimyasal gaz kullandığını iddia etmiş, Birleşmiş Milletler ise savaşa ilişkin bazı rakamlar açıkladı. Peki bölgede atmosfer nasıl? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Rusya’nın Donbass bölgesine yığınak yaptığının altını çizen Mert Hacıalioğlu “Bizler şu anda İrpin-Bucha yolu üzerindeyiz. Her iki tarafa doğru da yoğun araç trafiği var. Geriye kalan 49 günde savaşta bin 892 sivil hayatını kaybetti. Ukrayna’yı 4 milyon 615 bin kişi terk etti. Ukrayna tarafı Mariupol’de kimyasal silah kullanıldı derken Rusya iddiaları reddetti. Kiev’de hayat normale döndü ve insanlar buraya gelmeye başladı.” dedi.
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